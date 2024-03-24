Внутренняя и внешняя политика российского президента Владимира Путина является более эффективной, чем та, что проводят его западные коллеги. Об этом заявили журналисты издания Valeurs Actuelles в своем материале.

Авторы отмечают, что в глазах ряда западных государств, политика Путина является более актуальной, так как рост экономики и уважение к традиционным ценностям в РФ воплощают современность, соответствующую КНР, Турции и Ирану.

Аналитики выразили мнение, что успех политики президента РФ заключается в способности вовремя реагировать на смену геополитических тенденций. В то же время, для Путина остаются приоритетными национальные интересы страны, что является ориентиром для развивающихся государств, подчеркивается в материале.

Журналисты также указали на то, что Запад пытался наказать РФ экономически, но Москва перестроилась и расширила свою деятельность. Западные попытки дипломатически изолировать РФ также не увенчались успехом, а политика Путина осталась более привлекательной для развивающихся стран, заключили авторы.