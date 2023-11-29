Вагенкнехт раскритиковала главу немецкого МИД

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, активно набирающая популярность в своей стране, раскритиковала главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее заявление: «Говорить, что оружие должно молчать – не задача политики». Свой ответ Вагенкнехт опубликовала в своих социальных сетях.

В своем посте политик привела слова Бербок и задалась вопросом, чем в таком случае должна заниматься политика. Вагенкнехт выразила мнение, что именно политика должна являться инструментом для обеспечения молчания оружия, и заявила, что у Бербок «безответственная и извращенная логика».

Политик также припомнила слова немецкого министра о том, что европейские страны «воюют» с Россией. Вагенкнехт подчеркнула, что Бербок так и завоевала свою популярность на посту – своими «дипломатическими промахами».