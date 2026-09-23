Глава OpenAI предупредил о снижении возможностей контроля над ИИ

Глава OpenAI: ИИ может развиваться быстрее институтов

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект способен развиваться быстрее, чем общества и государственные институты смогут адаптироваться к изменениям. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам ИИ, пишет РИА Новости.

По словам Альтмана, современные системы становятся более мощными и автономными, из-за чего возможности человека отслеживать их развитие и при необходимости вмешиваться могут оказаться ограниченными.

Особое внимание глава OpenAI уделил перспективе появления технологий, способных самостоятельно совершенствовать себя и последующие версии. По его оценке, автоматизация разработки ИИ может значительно ускорить появление новых поколений таких систем.

Альтман считает, что по мере роста автономности ИИ вопросы контроля и способности людей своевременно реагировать на изменения будут приобретать все большее значение.

Ранее сообщалось, что США проверят ошибки нейросетей в разведке.

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