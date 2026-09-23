Банковские капканы: почему новый закон Росфинмониторинга оставит тысячи россиян без денег?

Представьте ситуацию: вы собираетесь оплатить ипотеку, купить лекарства или перевести деньги близким, но ваша банковская карта внезапно превращается в бесполезный кусок пластика. Сценарий из триллера становится пугающей реальностью для тысяч россиян после того, как Росфинмониторинг разработал законопроект о расширении оснований для блокировки счетов. Теперь банки получат право замораживать средства при частичном совпадении ваших данных — фамилии, имени и даты рождения — с информацией о человеке из санкционного перечня. При обнаружении такого сходства алгоритм бездушно заблокирует доступ к деньгам на пять рабочих дней. Об этом сообщают Argumenti.ru .

На первый взгляд инициатива продиктована благой целью — закрыть лазейки для злоумышленников, ведь на 1 февраля этого года более 800 человек из официального списка ведомства имели сразу несколько вариантов написания своих данных. Однако за этой статистикой скрывается угроза для абсолютных законопослушных граждан. В зоне риска оказываются носители самых распространенных русских имен и фамилий. Условная Анна Петровна из провинциального города может остаться без копейки просто потому, что ее полная тезка когда-то попала под подозрение. Для нее эти пять рабочих дней станут катастрофой, способной разрушить важные жизненные планы. Еще тяжелее придется бизнесу: условный предприниматель Иван Николаевич потеряет возможность платить зарплаты сотрудникам и аренду, пока система будет разбираться в формальном совпадении букв.

Инициативу уже называют финансовой гильотиной. Юрист Артур Лее предупреждает, что число блокировок взлетит примерно на 20%, так как алгоритмы часто срабатывают ошибочно из-за примитивного подхода. Финансовый аналитик Екатерина Косарева добавляет конкретики: нынешние антиотмывочные системы работают неэффективно в 90–95% случаев. На этом фоне циничное успокоение сторонников закона о том, что полных тезок менее одного процента, звучит издевательски. Аргумент «лес рубят — щепки летят» совершенно не учитывает тот факт, что этими самыми «щепками» становятся живые люди, чьи права грубо попираются автоматикой.

Социальные сети бурлят негодованием от очередного удара по кошельку честных людей. Граждане справедливо спрашивают, почему они должны доказывать системе свою невиновность, а не наоборот. Сегодня процедура разморозки счета нередко занимает больше недели, превращаясь в унизительный квест с доказательством того, что ты не верблюд. Алгоритмам наплевать на человеческие обстоятельства, а четких механизмов быстрой защиты прав вкладчиков до сих пор не создано.

Не пора ли законодательно закрепить презумпцию невиновности в банковской сфере? Прежде чем заботиться о безопасности держателей пластиковых карт дальше, необходимо отладить систему оперативного решения вопросов для добросовестных клиентов — например, сократить срок разблокировки до одного-двух часов. Без отсылок к сталинским методам управления финансовая система должна служить людям, а не становиться инструментом давления на них.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг увидит все операции по карте «Мир» и СБП.