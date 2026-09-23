Россия заняла второе место в рейтинге экспортеров оружия за 2025 год

Западные санкции оказали ограниченное влияние на объем российского экспорта вооружений, однако привели к изменению условий поставок. К такому выводу пришли эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в докладе, опубликованном в журнале «Национальная оборона», с которым ознакомился ТАСС .

По оценке специалистов, в 2022–2025 годах ежегодный объем российского военного экспорта сохранялся примерно на уровне $15 млрд. При этом участникам сделок пришлось искать альтернативные способы расчетов и сокращать публичность информации о поставщиках, заказчиках и объемах поставок.

Эксперты также отметили увеличение производственных возможностей российского оборонно-промышленного комплекса. По их оценке, сформированный потенциал может обеспечить дальнейший рост экспорта после завершения специальной военной операции.

В рейтинге крупнейших экспортеров вооружений по итогам 2025 года Россия заняла второе место с показателем $15 млрд. Первую позицию заняли США с $44,603 млрд, третью — Германия с $8,903 млрд.

Ранее сообщалось, что доходы регионов РФ от патентов мигрантов превысили ₽250 млрд.