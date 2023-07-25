Вальдемар Гердт: Запад злится из-за устойчивости России и ее богатств

Западные элиты считают, что им должна принадлежать хоть какая-то доля тех ресурсов, которые находятся в российских недрах. В то же время у нее не выходит применять по отношению к России политику «разделяй и властвуй». Это очень сильно раздражает и злит западные правительства, так считает Вальдемар Гердт, бывший депутат и председатель международного совета российских немцев.

«Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 миллионов», - указал он в своем интервью "Известиям".

Гердт добавил, что Западу еще предстоит поделить на части Украину, когда та не сумеет расплатиться с долгами. Такой раздел он назвал неизбежным.