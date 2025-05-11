Ван И: визит Си Цзиньпина в Москву завершился полным успехом

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошёл успешно. Об этом он сообщил на брифинге для прессы по итогам поездки главы государства.

По его мнению, приезд главы КНР в столицу России стал ярким свидетельством прочности и нерушимости российско-китайских отношений. Ван И выразил уверенность в том, что в мире должны царить принципы справедливости, а не стремление к господству.

«Этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее, продемонстрировал преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость и завершился полным успехом», — сказал Ван И.

Напомним, Си Цзиньпин принял участие в параде Победы, который традиционного состоялся на Красной площади в Москве. Китайский лидер накануне встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым на протяжении почти 7,5 часов обсуждал международные отношения, а также совместное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что у Си Цзиньпина заметили признаки перенесенного инсульта.