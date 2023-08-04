Вашингтон и Киев начали переговоры о гарантиях безопасности Украине
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома, уже ведутся предварительные консультации по данному вопросу.
Ранее информацию о начале переговоров о предоставлении США гарантий безопасности Украине опубликовал киевский режим. Подробности консультаций пока не разглашаются.
«Да, мы можем подтвердить это», — сказал собеседник агентства, отвечая на письменный запрос агентства о начале переговоров по гарантиям безопасности между американской и украинской сторонами.
Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.