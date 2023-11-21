Вашингтон и Лондон отменили передачу власти: почему Зеленский смело унизил Залужного в интервью

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Sun назвал большой ошибкой попытки военных заниматься политикой. На фоне слухов о его конфликте с главой ВСУ Валерием Залужным такое заявление прозвучало явно недвусмысленно.

В то же время Зеленский назвал дату госпереворота, который Россия якобы готовит на Украине. По его словам, новый «майдан» произойдет в конце года.

Вадим Сипров, политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», объяснил нам, что значат высказывания президента Украины.

«Интервью главы киевской хунты Владимира Зеленского свидетельствует о патовой ситуации во внутриполитическом конфликте. Ни Зеленский, ни Залужный сейчас не способны взять верх. Точнее, их хозяева не позволяют совершать резких телодвижений. Если бы не внешний контроль, Залужный бы уже устроил военный переворот. Разговоры же о третьем, якобы пророссийском, майдане под руководством главкома ВСУ — не более чем политическая демагогия. Залужному незачем выводить на улицы гражданских — у него в подчинении регулярная армия», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скорее всего, добавил эксперт, консенсус по внутриукраинской ситуации достигнут между Вашингтоном и Лондоном. США и Британия пока отменили передачу власти военным, а Зеленскому дали «выпустить пар» на страницах британского таблоида и велели продолжать войну до последнего украинца, невзирая на сокращение помощи.

«Возможно, ему популярно объяснили, что за политическую ситуацию в стране он и только он отвечает своей головой. Отсюда и пассажи Зеленского о разделении сфер компетенций между политиками и военными. То есть пока на Украине сложилось «негласное двоевластие». У Зеленского — власть без силы, а у Залужного — сила без власти. Запад эта новая модель политического баланса устраивает», — считает Сипров.

Что касается заявлений о «майдане», политолог считает их пропагандистской технологией. Конкретные даты в подобных случаях называют для того, чтобы придать убедительность ложной информации.

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