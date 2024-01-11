Вашингтон ищет повод для обострения отношений с Пекином

Пекин потребовал от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване, которые состоятся 13 января, и не посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость острова. По словам политолога Константина Блохина, Штаты хотят спровоцировать Поднебесную на региональный конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что для разжигания конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе США могут использовать любой повод.

По мнению эксперта, американский истеблишмент считает Пекин своим главным противником, однако последний не поддастся на провокации, поскольку время работает как раз на Поднебесную, а не на Штаты.