Вашингтон ищет повод для обострения отношений с Пекином
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Пекин потребовал от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване, которые состоятся 13 января, и не посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость острова. По словам политолога Константина Блохина, Штаты хотят спровоцировать Поднебесную на региональный конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что для разжигания конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе США могут использовать любой повод.
По мнению эксперта, американский истеблишмент считает Пекин своим главным противником, однако последний не поддастся на провокации, поскольку время работает как раз на Поднебесную, а не на Штаты.