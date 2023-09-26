Вашингтон направил Киеву список требований для продолжения получения помощи

Вашингтон направил Киеву письмо с требованиями, которые украинской стороне нужно выполнить для того, чтобы и дальше получать от Соединенных Штатов военную помощь. Об этом сообщило издание «Украинская правда» .

Сообщается, что соответствующий документ был подписан заместителем помощника американского президента по нацбезопасности Майклом Пайлом. В письме указывается на необходимость либерализировать цены на газ и электричество, а также ввести в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» по человеку.

В документе также подчеркивается необходимость создания наблюдательного совета при концерне «Укроборонпром» и привести госзакупки к соответствию со стандартами НАТО.

Сообщается, что американское правительство хочет видеть реформы в Национальном антикоррупционном бюро и СБУ. Изменения также должны затронуть украинское Минобороны, таможенную и пограничную службы, нацполицию, Бюро экономбезопасности и Высший антикоррупционный суд.

На внесение перечисленных изменений Киеву дали полтора года.