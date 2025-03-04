Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций против России

США могут отменить некоторые антироссийские санкции. Администрация Дональда Трампа дала поручение Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По данным издания, в настоящее время Соединенные Штаты обсуждают вопрос частичной отмены санкций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Москвой и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

Американские ведомства разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении как физлиц, так и компаний.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили о желании услышать публичные извинения Зеленского.