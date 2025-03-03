В США заявили о желании услышать публичные извинения Зеленского
Fox News: США хотят извинений Зеленского на камеру до заключения сделки
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Соединенные Штаты Америки не видят варианта для развития в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский на камеру не принесет извинения за неподобающее поведение в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Отмечается, что от Зеленского хотят услышать четкие извинения. В противном случае вопрос сделки с мертвой точки не сдвинется. Ранее глава киевского режима отказался признавать свой проступок, но при этом заявил об оставшемся желании подписать соглашение со Штатами.
По сведения СМИ, Вашингтон, как и прежде, хочет договориться с Киевом об урегулировании продолжающегося конфликта, а также экономическом взаимодействии. Однако, там признают, что нынешняя позиция Зеленского служит серьезным препятствием для достижения поставленных задач.
Ранее советник президента США Майкл Уолтц сообщил, что на встрече в Белом доме Зеленский упустил шанс надолго связать Украину со Штатами.