В США заявили о желании услышать публичные извинения Зеленского

Соединенные Штаты Америки не видят варианта для развития в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский на камеру не принесет извинения за неподобающее поведение в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Отмечается, что от Зеленского хотят услышать четкие извинения. В противном случае вопрос сделки с мертвой точки не сдвинется. Ранее глава киевского режима отказался признавать свой проступок, но при этом заявил об оставшемся желании подписать соглашение со Штатами.

По сведения СМИ, Вашингтон, как и прежде, хочет договориться с Киевом об урегулировании продолжающегося конфликта, а также экономическом взаимодействии. Однако, там признают, что нынешняя позиция Зеленского служит серьезным препятствием для достижения поставленных задач.

Ранее советник президента США Майкл Уолтц сообщил, что на встрече в Белом доме Зеленский упустил шанс надолго связать Украину со Штатами.