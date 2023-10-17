Вашингтон уверен в безопасности поездки Байдена в Израиль

Безопасность визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Израиль будет обеспечена на высоком уровне. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова передает издание РИА Новости .

Во время пресс-конференции, Кирби заявил, что Белый дом не взялся бы за организацию данной поездки, не будь у правительства уверенности в ее безопасности для президента. По словам представителя Белого дома, для визита главы Соединенных Штатов в израильское государство, будут соблюдены и обеспечены «должные параметры» в вопросе безопасности.

Он также сообщил о том, что по возвращению, американский президент не будет проводить пресс-конференций с подведением итогов своей поездки.