Вашингтон возобновил покупку российской нефти: о чем сигнал?
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Штаты в октябре прошлого года импортировали из нашей страны около 37 тыс. баррелей нефти, а в ноябре – около 10 тыс. баррелей. Эта закупка стала первой за полтора года. Энергетик Юрий Рыков оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, в США наблюдается повсеместное нарушение сказки о демократии, поскольку Штаты ведут себя так, как им выгодно.
Эксперт отметил, что возобновление закупок нефти является каким-то неясным сигналом из Штатов.