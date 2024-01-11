Вашингтон возобновил покупку российской нефти: о чем сигнал?

Штаты в октябре прошлого года импортировали из нашей страны около 37 тыс. баррелей нефти, а в ноябре – около 10 тыс. баррелей. Эта закупка стала первой за полтора года. Энергетик Юрий Рыков оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik.