Издание The Telegraph сообщило , что Ватикан отступил от установленных норм во время похорон папы Франциска, предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду, наравне с такими лидерами, как Дональд Трамп (США) и Эммануэль Макрон (Франция).

На церемонии прощания, прошедшей на площади Святого Петра, Владимир Зеленский с супругой Еленой заняли места рядом с президентом Индии Драупади Мурму, президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Обычно рассадка глав государств и правительств осуществлялась в соответствии с алфавитным порядком названий их стран на французском языке, как того требует дипломатический протокол.

Однако Трамп и Макрон со своими женами оказались на некотором удалении от Зеленского, расположившись справа от него. По данным CNN, американского лидера с Меланией разместили между президентами Финляндии Александром Стуббом и Эстонии Аларом Карисом. Telegraph поясняет, что во французском языке название США начинается с буквы «E» – États-Unis.

В большинстве случаев протокол соблюдался строго. Например, принц Уэльский, представлявший короля Карла III, сидел в третьем ряду, рядом с уходящим канцлером Германии Олафом Шольцем, поскольку тот является главой правительства, а не государства. Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони также были рассажены в соответствии с протоколом.

Среди присутствовавших на похоронах были премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой, а также бывший президент США Джо Байден, которого разместили в пятом ряду.

Ранее Мирошник назвал Зеленского «голым королем» из-за провала ВСУ в Курской области.