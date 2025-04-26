Родион Мирошник, посол по особым поручениям российского МИД, назвал украинского лидера Владимира Зеленского «голым королем» в связи с неудачами ВСУ в Курской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мирошник подчеркнул, что переход контроля над российским регионом под российскую власть окажет значительное влияние на международную ситуацию.

Он указал, что теперь любые попытки Зеленского использовать Курскую область в качестве предмета торга становятся невозможными. Это, по мнению посла, серьезно подрывает позиции Зеленского и ограничивает его возможности для ведения переговоров.

Посол считает, что Киев не сможет адекватно ответить на территориальные потери. Мирошник заключил, что после установления контроля над Курской областью, Зеленский предстает на международной арене в образе «голого короля», продолжая заявлять о победе над Россией, хотя истинное положение дел и уменьшающееся число союзников его режима сложно скрыть.

Ранее сообщалось, что остатки украинских подразделений вытеснили из Курской области за госграницу.