Ведущий BBC пожаловался на белых коллег

Ведущий британского телеканала «Би-би-си» Нихаль Артаниэк пожаловался на множество белых коллег, которые окружают его на работе. Он обвинил телерадиовещательную корпорацию недостаточном расовом разнообразии, сообщает газета Telegraph.

По информации издания, Артаниэк с обвинениями выступил на ежегодной конференции по разнообразию и инклюизвности. Ее организовал Национальный совет по подготовке журналистов.

«На меня действительно влияет, что я прихожу и вижу только белых людей», – сказал ведущий.

Как отмечает газета, позже одна из продюсеров BBC Шерил Варли сообщила, что корпорация намерена решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что журналисты обвинили BBC в предвзятости и применении двойных стандартов при освещении конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем. Утверждалось, что телерадиокомпания уделяет большее внимание израильтянам, игнорируя жертвы среди палестинского населения. Сама корпорация все эти обвинения отвергла.

Также «Би-би-си» столкнулась с критикой за отказ называть членов хамасовцев террористами. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс осудил позицию компании. Кроме того, штаб-квартиру компании в Лондоне облили красной краской.

Под давлением компания отказалась от использования термина «боевики» в отношении ХАМАС, приняв термин «запрещенная террористическая организация» в своих материалах.

После того, как в США в 2020 году прокатились массовые акции протеста под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»), в Америке и в разных странах Европы многие чернокожие люди высказывали свое недовольство из-за того, что в их странах, как они утверждали, отношение к чернокожим людям хуже, чем к белым. Местные власти активно поддерживали движение и вводили определенные льготы для таких граждан.