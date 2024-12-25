Великий герцог Люксембурга объявил об отречении от престола

Великий герцог Люксембурга Анри сделал важное заявление, сообщив о своем намерении отречься от престола в пользу своего старшего сына Гийома. Об этом он заявил в своем рождественском обращении.

Ожидается, что церемония официального отречения состоится 3 октября 2025 года.

«Для большинства сограждан моего возраста теперь пришел момент уйти в отставку, на покой. Это естественный процесс, который существует не зря и который в равной степени относится и ко мне», — сказал Анри.

16 апреля 2025 года великий герцог отметил свой 70-летний юбилей. Его супругой является кубинка Мария Тереза Местре, обладающая титулом великой герцогини-консорта.

Герцог отметил, что с приходом к власти принца Гийома и принцессы Стефании Люксембург увидит новое руководство. Гийом, которому 43 года, женат на Стефании Де Ланнуа, и он, как ожидается, продолжит традиции своей семьи в управлении страной.

В личной жизни Анри с 1981 года женат на кубинке Марии Терезе Местре, являющейся великой герцогини консорта, в то время как его сын также нашёл счастье в браке с бельгийкой Стефанией.

Люксембург, одно из самых маленьких государств Европы с населением 668,6 тыс. человек, гордится своим статусом самой богатой страны континента по уровню Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Главным сектором экономики является также имидж страны как одного из ведущих мировых финансовых центров.

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