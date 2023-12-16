Великобритания активизировала разведку у границ РФ

Самолеты британской разведки стали намного чаще пролетать возле российских границ. Об этом стало известно из публикации британского издания UK Defence Journal .

Сообщается, что авиационная техника королевства стала намного чаще проводить патрули российских границ с государствами-членами НАТО и вблизи Калининградской области.

Уточняется также, что точно той же разведкой занимаются и самолеты Соединенных Штатов.

В публикации отмечается, что разведка Великобритании никаким образом не скрывает факт своих полетов вблизи России. Авторы подчеркнули, что разведка наоборот делает все возможное для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей. Это делается специально для того, «чтобы общественность и Россия знали, что они происходят», добавил автор материала.