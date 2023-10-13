Великобритания перебросит силы в Средиземноморье для поддержки Израиля

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил о том, что информация о переброски военных сил королевства в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля является достоверной. Об этом сообщили в офисе премьера, передает издание РИА Новости .

Недавно СМИ сообщали о том, что Великобритания планирует перебросить туда 2 корабля своих ВМС.

В заявлении офиса сообщается, что в регион будет переброшена группировка из самолета, двух кораблей ВМС, 3 вертолетов и роты пехотинцев. Уточняется, что данная группа будет находиться в готовности для оказания поддержки израильскому государству и своим партнерам. Заявляется, что британские войска призваны «обеспечить сдерживание и безопасность» в местных водах.

Сообщается также, что уже начиная с 13 октября в воздухе над регионом будут авиация Великобритании, чтобы отслеживать потенциальную угрозу для региональной стабильности.