Великобритания причислит ЧВК «Вагнер» к террористическим организациям

Глава британского МВД Суэлла Браверман заявила, что правительство королевства планирует причислить российскую ЧВК «Вагнер» к террористическим организациям. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на британский телеканал BBC.

Браверман заявила, что деятельность компании на территории Украины и африканского континента является угрозой для глобальной безопасности.

Сообщается, что проект соответствующего указа уже вскоре будет направлен в британский парламент. В случае его одобрения, все члены военной компании будут рассматриваться британским законом как террористы. Поддержка организации или публичное одобрение ее деятельности также будет запрещено законом. В случае правонарушения, британцам будет грозить 14 лет лишения свободы.