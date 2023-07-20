Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Об этом стало известно из опубликованного Министерством финансов страны документа.

Теперь активы Тинькова на территории Великобритании могут быть разморожены.

Ранее о том, чтобы Тинькова «вычеркнули» из санкционного списка Великобритании, попросил основатель Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон.

55-летний Тиньков попал под санкции Лондона в марте 2022 года. Тогда же британский Минфин добавил в санкционный перечень других бизнесменов и политических деятелей из России, в том числе руководителя «Сбера» Германа Грефа, а также первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

В конце апреля 2023 года компания «Интеррос», которой владеет бизнесмен Владимир Потанин, купил 35% акций в TCS Group у семьи Тинькова. Эта сделка была согласована Центральным банком России.

До этого основатель «Тинькофф» банка резко высказался в своих соцсетях, а позже – в интервью у Юрия Дудя*, против проведения специальной военной операции на Украине.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом