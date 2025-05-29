Великобритания создаст новое командование для кибервойны с Россией

Издание Telegraph сообщило , что оборонное ведомство Великобритании инициирует создание нового подразделения, предназначенного для ведения кибернетической войны против России.

Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал планы британской армии по инвестированию свыше миллиарда фунтов стерлингов в развитие искусственного интеллекта и формирование команды хакеров. По его словам, это позволит значительно расширить возможности вооруженных сил в онлайн-пространстве для противодействия враждебным государствам, в частности России.

В статье подчеркивается, что для проведения наступательных операций будет сформировано новое Кибернетическое и Электромагнитное командование, активно использующее системы искусственного интеллекта. Газета сообщает, что детали новейших наступательных кибервозможностей Великобритании засекречены.

Заявление Джона Хили, по мнению издания, стало наиболее отчетливым свидетельством намерений Великобритании осуществлять наступательные хакерские действия.

Эксперты фиксируют беспрецедентный рост хакерской активности, направленной против России. В частности, в конце апреля аналитики ГК «Солар» сообщили о двукратном увеличении числа атак на российские сайты в первом квартале 2025 года, которое достигло 801 млн. Наибольшее количество атак, по их данным, было нацелено на логистическую отрасль, государственные учреждения и банковские организации.

Ранее сообщалось, что у Киева нет иностранного финансирования на следующий год.