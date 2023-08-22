Великобритания внесла в свой санкционный список две турецкие компании

При этом рестрикции не ограничились только самими организациями, они введены и в отношении сотрудников этих фирм.

Под санкции попали Azu International и Turkik Union. Теперь даже турецкие банки отказываются обслуживать их финансовые операции. Об этом сообщило издание «Айдынлык». Все это потому, что данные компании ведут поставки продукции в Россию. За это власти Великобритании включили их в свои санкционные списки.

Журналисты отметили, что у работников второй из компаний возникли сложности в получении банковских переводов даже внутри Турции. Финансовые организации ограничили их как в отправке, так и в получении средств. Издание подчеркнуло, что все это происходит несмотря на то, что Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, которые были введены коллективным Западом.