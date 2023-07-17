Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского

Великобритания добавила в санкционный список двух российских журналистов – Антона Красовского и Тимофея Сергейцева. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании документе.

Красовский с 2020 по 2022 работал директором вещания на русском языке телеканала RT. В феврале 2022 года его включили в санкционный список Европейского союза. Сергейцев работает внештатным автором сайта РИА Новости и занимается освещением политическим тем.

В документе журналистов назвали «заинтересованными лицами» в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России.

В Британии считают, что Красовский поддерживает «военные действия России в Украине», а также призывает к насилию в отношении украинцев и способствует уничтожению украинской идентичности. Сергейцева обвиняют в «поддержке и содействии военным действиям России в Украине и объявленной российским правительством политики «денацификации Украины».

Помимо журналистов, санкционный список Великобритании пополнили политические деятели России – Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко.

Также правительство Великобритании ввело санкции против международного детского центра «Артек», расположенного на южном берегу Крыма.

Британский санкции предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство, а также заморозку счетов на территории страны.