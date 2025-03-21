Великобритания заблокировала российские активы на £25 млрд

По словам министра финансов Великобритании Эммы Рейнольдс, страна заблокировала российские активы на сумму £25 млрд. Об этом сообщили в пресс-релизе Министерства финансов.

Британское Министерство финансов утверждает, что санкции, применяемые с 2022 года, нанесли России ущерб в размере $400 млрд. Рейнольдс подчеркнула, что Великобритания продолжит вводить санкции против России, чтобы оказать поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Британии Джонсон оправдался за срыв переговоров между РФ и Украиной.