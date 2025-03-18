Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров РФ и Украины в 2022 году

Британские власти старались выразить поддержку Киеву и с этой целью вмешались в переговоры между Россией и Украиной. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он озвучил свою точку зрения во время выхода подкаста Triggernometry.

По утверждению Джонсона, он не стремился вмешиваться в переговоры, а только хотел выразить поддержку Украине.

«Все, что я пытался сделать, это сказать, что если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — указал он.

Политик добавил, что уже сейчас можно судить, правильно ли поступил Зеленский, когда не пошел на мир. Украина сейчас, по утверждению Джонсона, имеет все шансы остаться суверенным и свободным государством.

Ранее сообщалось, что очередное высказывание Джонсона разозлило Турцию. Бывший премьер Британии допустил нецензурную брань в адрес РФ. Турки назвали его за это нетрезвым чудаком, который несет бред. Некоторые и вовсе выразили уверенность, что «идиотская Великобритания идет вслед за идиотскими высказываниями бывшего премьера».