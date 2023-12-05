Венесуэла планирует на законодательном уровне принять в свой состав Эссекибо

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско заявил, что власти страны на законодательном уровне закрепят вхождение спорной с Гайаной земли Эссекибо в состав национальной территории, следуя результатам референдума. Об этом политик сообщила в интервью РИА Новости .

Эссекибо – спорная территория, расположенная на западе республики Гайана, в бассейне реки Эссекибо. Приграничный конфликт между Венесуэлой и Гайаной обострился в ноябре 2023 года.

«Это будет закон, который четко определит Гайану-Эссекибо как часть территории и придаст ей статус. Будет правовое регулирование, особый статус, федеральная территория. Посмотрим, как это будет развиваться», – отметила Медина Карраско.

Он также подчеркнул, что правительство наделит силой комплексный план развития, который заключается в удостоверении личности для эссекибанцев, являющихся венесуэльцами.

В консультативном референдуме, направленном на поддержку венесуэльских притязаний на Эссекибо, прошел в воскресенье. В нем приняли участие более 10,43 млн человек – это больше половины избирателей.