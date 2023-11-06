Венесуэла призвала ООН осудить Израиль после заявления о ядерном ударе по Газе

Венесуэла осуждает заявления министра Израиля по делам Иерусалима Амихая Элиягу о возможности ядерного удара по сектору Газа. Соответствующее заявление было опубликовано венесуэльским МИД, передают РИА Новости .

Недавно лидер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элиягу от заседаний правительства за заявление о том, что сброс атомной бомбы на Газу является «одной из возможностей» развития конфликта.

В сообщении венесуэльского МИД заявляется, что страна осуждает заявление о возможности совершить ядерную атаку на мирное население Газы, так как оно угрожает человечеству целиком.

В ведомстве заявили, что слова Элиягу являются нарушением всех международных соглашений и демонстрацией того факта, что израильское государство начинает представлять угрозу для всей жизни на Земле. В МИД призвали ООН и мировое сообщество отреагировать на данное заявление.

В ведомстве призвали ООН осудить Израиль и созвать Международный суд для того, чтобы рассмотреть угрозы, исходящие от страны.