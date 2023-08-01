Венесуэла рассчитывает на скорое решение по вступлению в БРИКС

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

Он заявил, что рассчитывает на быстрое и положительное решение этого вопроса членами организации.

По словам Мадуро, БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового многополярного мира.

В прошлом году экономический блок объявил о своем грядущем расширении. Желание присоединиться к БРИКС высказали порядка 20 государств, 13 из них подали официальные заявки на вступление.