Венесуэла считает, что поддержка Европой США ослабляет ее саму

Страны Евросоюза должны сами выбирать свой путь и собственную судьбу, так считает глава венесуэльского министерства иностранных дел Иван Хиль Пинто.

Он указал, что чем больше европейцы поддерживают Соединенные Штаты, тем больше они слабеют, поскольку отдают приоритет чужим интересам.

«Если Европа продолжит склоняться к замыслам США, то мы увидим все более ослабленную Европу», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Европа в состоянии стать самостоятельным полюсом силы. Для этого ей всего лишь нужно желание самой делать собственный политический выбор.