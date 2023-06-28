Венесуэлу и Бразилию назвали самыми яркими примерами союзников и России

Ряд стран приняли сторону РФ в противостоянии ее и Соединенных Штатов. Это их осознанный выбор, который сделан по ряду причин.

У издания Newsweek вышла статья, в которой говорится, что Россию стали поддерживать как правые, так и левые движения во всем мире. Они сближаются между собой именно на почве отношений к российскому государству. Их объединяет возможность бросить вызов установившемуся либеральному международному порядку.

«Сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России», - так считает автор статьи Рафаэль Цавкко Гарсия.

РФ, как наследник Советского Союза, активно противостоит США. Поэтому она привлекает внимание правительств некоторых государств, таких как Бразилия и Венесуэла. Они сознательно поддерживают Москву, делая контакты с ней своим стратегическим выбором на долгое время. И эти две страны не единственные, к ним примыкает еще большое число стран.