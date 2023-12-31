Венеция запрещает въезд в город туристам

Венецианские власти приняли решение с лета наступающего года снизить число путешественников в городе. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что въезд будет запрещен группам, численность которых составляет свыше 25 человек.

Уточняется, что таже запрещено использование громкоговорителей.

Добавляется, что причиной введения таких мер является защита исторической части города и островов Мурано, Бурано и Торчелло от негативного воздействия гостей города.