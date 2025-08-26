Венгерский аналитик призвал Зеленского заключить мирный договор

По мнению Золтана Кошковича, аналитика венгерского Центра фундаментальных прав, Владимиру Зеленскому следует признать, что его ресурсы для продолжения противостояния с Россией исчерпаны.

К такому выводу эксперт пришел, комментируя заявление польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша о том, что вопрос вступления Украины в ЕС не может быть рассмотрен без урегулирования исторического спора вокруг Волынской резни.

Как отметил Кошкович в своем посте в социальной сети Х, Варшава таким образом дает Киеву понять, что его позиция безнадежна, и единственным разумным выходом является прекращение боевых действий и заключение мирного договора.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Украины Сибига призвал Будапешт не давать советы Зеленскому.