Венгерский экс-министр рассказала о шантаже Евросоюза всех несогласных с линией руководства

Все государства обязаны следовать политике, которая проводится руководством. Тех же, кто не подчиняется ей, начинают шантажировать, как Венгрию.

Юдит Варга когда-то занимала пост главы министерства юстиции. Она заявила, что в сфере миграционной политики ЕС ведет совершенно самостоятельную и не согласующуюся ни с кем политику. В попытке привлечь побольше рабочих рук Брюссель вводит новые правила, которые не устраивают ряд членов ЕС. Получается, что наплыв беженцев устраивают одни страны, а страдают от этого все вместе.

«Венгрия не должна расплачиваться за последствия миграционной политики других стран, которые в течение многих лет проводили политику открытых дверей», - указала политик.

Ее слова были опубликованы в газете El Debate. По мнению Варги, странам ЕС необходимо укреплять собственные физические границы, иначе Европа постепенно станет полностью мусульманским континентом. Общество должно стать более консервативным и оградить себя от миграции.