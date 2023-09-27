Венгерский эксперт оценил шансы выиграть Украиной иск по поводу ограничения экспорта зерна

Киев подал исковые требования во Всемирную торговую организацию. Он обвинил Словакию, Польшу и Венгрию в создании незаконных препятствий на пути экспорта своего продовольствия.

Габор Бигло, специалист по зерновому рынку, отметил, что перспективы Украины в этом деле очень сомнительны. К примеру, Венгрия никак не препятствует транзиту продуктов с украинской территории. Она всего лишь заблокировала их ввоз на собственную территорию, на что имеет полное право.

«Мое мнение - этот иск не может быть успешным. Венгрия ограничивает только ввоз в Венгрию», - указал он.

Его точку зрения привели РИА Новости. Будапешт, по мнению Бигло, всего лишь защищает своих производителей. Вдобавок, у него возникают обоснованные сомнения в качестве украинских товаров. Все претензии Украины по этому поводу он назвал политизированными, необоснованными и надуманными.