Эта страна будет последовательно противиться отправке каких-либо средств Киеву сверх тех, что он уже получил.

Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что он сам и его ведомство будут выступать против того, чтобы Евросоюз выделял дополнительную военную помощь правительству Зеленского. Венгрия, по его словам, не получила от украинцев отчета о том, на что были истрачены 10 миллионов евро, которые были выделены ранее.

«Позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о €10 млн, уже выделенных Украине», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Вдобавок ко всему, украинские власти должны вычеркнуть из списка «международных спонсоров войны» венгерский банк ОТР. Правительство Венгрии готово выдерживать давление Еврокомиссии на себя, оно будет настаивать на своих условиях.