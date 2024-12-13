Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Болгария достигли соглашения по способу оплаты транзита российского газа. Об этом он рассказал в соцсетях.

По его словам, это решение позволит избежать трудностей, связанных с новыми санкциями США, введенными против «Газпромбанка».

«Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не подпадает под действие санкций», — отметил Сийярто.

Он добавил, что новое соглашение не подпадает под действие санкций, введенных 21 ноября, которые затронули шесть иностранных дочерних структур «Газпромбанка». По словам Сийярто, именно через него иностранные покупатели традиционно осуществляли платежи за поставки российского газа.

Кроме того, венгерская и болгарская стороны подтвердили надежность транзита газа через их территорию, что гарантирует стабильные поставки для Венгрии.

Ранее Венгрия совместно с Россией уже решила три из четырех ключевых проблем, связанных с поставками газа. В этом контексте Будапешт также направил просьбу в США о возможности исключений «Газпромбанка» из санкционного списка для платежей за российский газ.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто Венгрии обсудили прекращение огня на Украине.