Главы МИД России и Венгрии обсудили прекращение огня на Украине

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили инициативу Венгрии о прекращении огня на Украине и возможном обмене пленными. Об этом сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что Киев уже отверг эти предложения, что было озвучено Будапешту. Также в сообщении говорится, что эта беседа стала продолжением телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, посвященного обсуждению ситуации вокруг Украины и состоявшемуся после беседы венгерского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Также в сообщении дипломатического ведомства также подчеркивается, что Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество, а также и проведении масштабного обмена пленными, что подтвердили Орбан и Сийярто.

Глава российского МИД Лавров подтвердил, что реалистичный путь к прекращению конфликта, который был изложен президентом РФ, остается актуальным.

Венгрия проявляет интерес к роли посредника в урегулировании украинского кризиса. Как отмечают эксперты, это обусловлено не только историческими и культурными связями, но и актуальными политическими и экономическими интересами.

Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана, выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и подчеркивает необходимость диалога между всеми сторонами. Будапешт предлагает свою помощь в посредничестве и высказывает идеи о введении временного прекращения огня и возможности обмена пленными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о контактах с Венгрией по вопросу обмена пленными с Украиной.