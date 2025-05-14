На Западе высказались о новых санкциях против России

В ЕС снова стали звучать идеи снизить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 долларов. Но для этого нужна поддержку Вашингтона. За последние два года не произошло никаких изменений, несмотря на обещание периодически пересматривать ценовой потолок. Громкие заявления лидеров могут подорвать доверие к Евросоюзу, если они не смогут принять меры, заявили в интервью изданию неназванные европейские дипломаты.

Ранее стало известно, кто станет новым послом США на Украине.