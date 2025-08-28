Венгрия официально назвала имя командира ВСУ, причастного к атаке на нефтепровод «Дружба». Им оказался основатель украинского подразделения «Птицы Мадяра» Роберт Бровди, которому уже запрещен въезд в страну.

Венгерские власти официально идентифицировали командира ВСУ, ответственного за атаку на нефтепровод «Дружба». По данным иммиграционной службы страны, инцидент организовал гражданин Украины Роберт Бровди, известный как основатель подразделения «Птицы Мадяра».

Бровди, родившийся в 1975 году в Ужгороде, представляет прямую угрозу для национальной безопасности Венгрии, заявили в ведомстве. На этом основании ему уже запрещен въезд на территорию страны.

Подразделение «Птицы Мадяра», связанное с именем Бровди, известно своей активностью в зоне проведения специальной военной операции. Атака на объект нефтетранспортной инфраструктуры стала одним из самых резонансных инцидентов за последнее время, повлияв на логистику топливных поставок из России в Венгрию.

