Венгрия не поддержит интеграцию Украины в НАТО, пока ее власти продолжат притеснение венгров

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил о притеснении прав национальных меньшинств на Украине и заявил, что по этой причине интеграции страны в НАТО на данный момент невозможна.

Об этом глава ведомства сообщил во время встречи в Нью-Йорке с помощником генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кер. Сийярто цитирует ТАСС.

«С 2015 года Украина приняла ряд законов, которые неуклонно нарушают и сокращают права меньшинств, связанные с использованием родного языка. В течение последних восьми лет мы получали обещания от украинских властей, что они решат эту проблему, но на самом деле они ничего не сделали», – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия активно помогает украинских беженцам на своей территории, размещая детей в своих школах, в то время как на самой Украине – в Закарпатье, венгерские школы находятся в опасности.

Венгерская сторона ни раз заявляла о притеснении венгерского населения на Украине. В январе венгерские СМИ сообщили о том, что с некоторых общественных учреждений закарпатского города Мукачево и близлежащих населенных пунктов были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском языке. Также сообщалось, что в школе Мукачево был уволен директор-венгр.

Ранее ряд официальных лиц стран-участниц НАТО заявляли о невозможности интеграции Украины в НАТО из-за военных действий, которые сейчас происходят на территории страны.