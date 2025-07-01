Суд вынес приговор летчицам знаменитой пилотажной группы «Барсы»

Летчиц знаменитой пилотажной групп «Барсы» Снежану Игнатенко и Анастасию Барсову суд признал виновными по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщил muksun.fm.

Корреспондент Muksun.fm присутствовал в зале суда. Летчица Барсова приговорена к двум годам условно. Испытательный срок — три года. Кроме того, назначен штраф в размере 80 тыс. руб. Девушке запретили вести организационную и административную деятельность в коммерческих организациях на срок 2,5 года. Ее коллеге Игнатенко назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Также установлен запрет на полеты сроком 2,5 года. Суд назначил два года и один месяц условного срока.

«Мы с данным приговором, конечно, не согласны, считаем незаконным. В установленные законом сроки будет подана апелляционная жалоба в суд ХМАО. Мы не ожидали такого приговора», — сообщил корреспондент Muksun.fm из здания суда со ссылкой на защиту.

По информации издания, в 2023 году сургутянка Ольга обратилась с просьбой подняться в воздух. Подобная услуга доступна в клубе. Ее сопровождала летчица Игнатенко. Девушка радовалась полету, снимала все на видео, была благодарна летчице и словесно оставила положительный отзыв после полета. Через несколько дней на летчицу поступило заявление. Девушка сообщила, что имеет проблемы со здоровьем и испытала стресс. Заявительница вскоре умерла во сне.

«Сегодня мы стояли перед лицом правосудия, которому мы полностью доказали нашу невиновность. Как произошло, что нас обвинили, это загадка для нас», — заявил знаменитый летчик Иван Барсов.

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