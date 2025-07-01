Мошенники начали обманывать россиян через фальшивые кино-ссылки

Специалисты компании F6 сообщили РИА Новости о появлении у мошенников новой схемы обмана россиян. Жертвам предлагают совместно посмотреть фильм вечером на специализированной онлайн-платформе, присылая для этого поддельную ссылку, переход по которой требует оплаты подписки.

По данным компании, одна из групп киберпреступников, использующая данную схему, с начала 2025 года смогла обмануть более сорока граждан России, похитив у них в общей сложности 343 тыс. руб.

В основе этого мошенничества лежит хорошо известная схема «Антикино». На первом этапе злоумышленник создает анкету в социальных сетях, на сайтах знакомств или в телеграм-ботах, выдавая себя за привлекательную девушку из крупного города, такого как Москва или Санкт-Петербург. Иногда используются взломанные аккаунты реальных людей.

Для убедительности аферисты часто берут фотографии настоящих девушек из социальных сетей, выбирая изображения без откровенного контента. У таких девушек, чьи фото используются, обычно небольшое количество подписчиков, чтобы их внешность не была широко известной. Во избежание блокировки за использование чужих изображений фотографии подвергаются обработке в фоторедакторах или с использованием нейросетей.

После установления контакта с потенциальной жертвой, мошенник переводит общение в личные сообщения Telegram, предлагая «лучше узнать друг друга» перед встречей, проведя вечер за просмотром фильма через специальное приложение. Дальнейший сценарий зависит от операционной системы устройства жертвы.

Пользователи iPhone, перейдя по ссылке, попадают на поддельный сайт rave-film[.]com, где им предлагается выбрать тип операционной системы, а затем перейти на страницу с выбором фильмов. Для оформления подписки требуется ввести данные банковской карты. В момент оплаты злоумышленники получают доступ к этой информации и немедленно пытаются вывести деньги со счета.

Владельцы Android-устройств, перейдя по фишинговой ссылке и выбрав операционную систему, попадают в поддельный магазин приложений, имитирующий Google Play. Здесь под видом легитимного приложения предлагается установить APK-файл. После ввода данных банковской карты для оплаты подписки мошенники получают возможность мгновенно вывести средства со счета пользователя.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме.