Число машин в пробке перед Крымским мостом со стороны Тамани перевалило за 800

Число автомашин, которые ожидают проезда на Крымский мост со стороны Таманского полуострова, составило 803 единицы. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Пробка перед Крымским мостом наблюдается только с одной стороны, на въезде из Тамани. В то же время перед пунктом досмотра со стороны Керчи не наблюдается никаких очередей.

«В очереди со стороны Тамани находится 803 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — указал микроблог.

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