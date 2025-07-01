Беспилотники ВСУ пытались атаковать предприятие в Ижевске

Промышленное предприятие в Ижевске было атаковано БПЛА Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов.

Некоторые жители Ижевска заявили, что в городе прозвучал сильный взрыв. Другие очевидцы говорят, что взрывов было два.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима», — указал глава республики.

Горожане также отметили столб дыма, который начал подниматься после взрыва. Ижевский аэропорт на этом фоне перестал принимать воздушные суда из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. По некоторым данным, украинские военные применили для удара по Ижевску БПЛА типа «Лютый».

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня над регионами РФ было перехвачено 60 БПЛА неприятеля. Больше всего их было нейтрализовано над Крымом, 17 единиц. Еще 16 перехватили над Ростовской областью. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали 11 дронов. Пять беспилотников сбили в Курской области, и в Саратовской области перехвачено еще четыре БПЛА.