Силой затащил в квартиру: полуголая девушка пыталась сбежать от мужчины в Кузбассе

Видео опубликовал телеграм-канал «Типичный Междуреченск Мыски Новости». Съемка велась с камер, установленных на лестничной площадке многоэтажного дома и перед парадной дверью подъезда. Судя по кадрам, из квартиры выбежала девушка. Она была в нижнем белье и шортах. Босиком она бежала по лестнице. Ее догонял мужчина.

Согласно записи с камер у подъезда, девушка успела выбежать из дома, но мужчина схватил ее уже на крыльце. Он силой затащил ее в подъезд. Девушка плакала, а мужчина нецензурно выражался. Видно, что он вел ее в квартиру. По дороге нанес несколько ударов.

«Подробности уточняются в правоохранительных органах», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в настоящее время нет данных о состоянии девушки. Мнения подписчиков канала разделились. Одни переживают, что девушка стала жертвой домашнего насилия. Они осуждают мужчину и не понимают, почему женщины часто продолжают жить с агрессорами. Другие считают, что сначала надо разобраться в ситуации, а потом делать выводы. Некоторые предполагают, что девушка могла быть неверной своему избраннику.

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