В Домодедово прокуратура помогла спасти пенсионерку от мошенников

Сотрудники Домодедовской городской прокуратуры, полиции и банка помогли предотвратить хищение денег у 87-летней пенсионерки, которая обратилась в кредитную организацию с просьбой снять со своего счета 950 тыс. рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Женщина заверила, что действует самостоятельно, однако работникам банка это показалось подозрительным, поэтому они вызвали полицейских. Им женщина рассказала, что не может назвать причину снятия денег с вклада, потому что ее действия якобы контролируют сотрудники военной прокуратуры.

«Разувериться в этом пенсионерка смогла после беседы с первым заместителем Домодедовского городского прокурора Вадимом Хлюстовым. Он рассказал ей о подобных случаях мошенничества в отношении пожилых граждан», — говорится в сообщении.

Это помогло спасти ее от аферистов. Пенсионерка передала правоохранителям поддельные документы о допуске к государственной тайне, фальшивые договоры и акты, переданные курьером. Деньги она отдала своей дочери.

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.