В Сергиево-Посадскую больницу закупили оборудование для нейрохирургической операционной

В Сергиево-Посадскую больницу поступило новое оборудование для проведения нейрохирургических операций, включая нейрохирургический микроскоп, эндоскопическую стойку и не только, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Ее закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Нейрохирургический микроскоп необходим для улучшения визуализации и точности проводимых операций на мелких сосудах головного мозга, а также для уменьшения травматизации. Эндоскопическая стойка помогает проводить малоинвазивные операции на головном мозге, то есть избегая больших разрезов», — сказал врач-нейрохирург Амрах Магеррамов.

По его словам, в 2025 году врачи в медучреждении впервые выполнили экстренную операцию по удалению опухоли в мозге. В ведомстве добавили, что на закупку нового оборудования направили бюджет в размере порядка 70 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.